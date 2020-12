Mário Silva e o reencontro de Carvalhal com o Rio Ave: «Não haverá grandes segredos para ele»

A visita ao terreno do Sp. Braga não se antecipa fácil para o Rio Ave. Não só porque, do outro lado, na ótica de Mário Silva, está uma equipa de grande qualidade, mas também porque está um treinador que conhece bem o Rio Ave.





Jogo difícil, mas um bom jogo. O Sp. Braga uma equipa que gosta de jogar, em termos de jogo ofensivo é muito forte, ao mesmo tempo vai proporcionar bom espetáculo com a equipa do Rio Ave. Vão estar em campo duas equipas que gostam de atacar, de promover o jogo ofensivo e acredito que vai ser um jogo bom para toda a gente que vai assistir de casa, porque infelizmente não poderá ser no estádio. Vai ser agradável, são duas equipas que vão querer ganhar, duas equipas que vão querer jogar pelos 3 pontos. Sabemos que vai ser difícil, é uma das equipas que está num melhor momento. Tem grande qualidade de jogo, tem um processo ofensivo com variabilidade, tem um plantel vasto. Vai ser difícil, mas deste lado a nossa equipa está forte, ambiciosa, as coisas vão manter e provavelmente melhorar no sentido de jogo em termos de qualidade de jogo ofensivo. Acho que vai ser de ambas as partes um jogo positivo e de certeza que vai ser competitivo.: Talvez haja algumas semelhanças. Defendemos provavelmente uma ideia próxima de jogo, defendemos o que é atacar, o que é construir a partir de trás e promover um jogo de ligação, um jogo positivo. É algo que partilhamos, agora para o míster Carvalhal é mais fácil porque no ano passado esteve com todos estes jogadores ou praticamente todos. O conhecimento dele é grande, provavelmente não vai haver grandes segredos para ele. É uma forma de brincar, mas na realidade existe. Não será um Rio Ave igual ao do no ano passado e acredito que Carvalhal e eu tenhamos soluções para contrariar as equipas contrárias. Vamos tentar fazê-lo do nosso lado, ele do lado dele, conhecendo mais concretamente porque esteve ligado a alguns destes jogadores durante algum tempo. A ver se conseguimos criar uma surpresa, acima de tudo estrategicamente