Mário Silva: «Estamos preparados para ganhar na Bósnia»

Mário Silva abordou o pontapé de saída do Rio Ave nas competições oficiais com o maior pragmatismo possível, mas também reconhece estar preparado para as exigências que se lhe deparam no comando dos vila-condenses, bem como deu corpo à esperança de superar o Borac Banja na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa, a realizar quinta-feira na Bósnia.





"Estamos bem, optimistas e com vontade de fazer um bom jogo perante uma equipa que tem mais jogos oficiais realizados do que nós de preparação, mas as desculpas não são para os vencedores", asseverou Mário Silva, ciente que tudo pode acontece numa eliminatória a uma mão: "É difícil falar em favoritos neste contexto e por isso considero que a probabilidade é de 50/50, mas a nossa ideia é fazer com que este cálculo não tenha reflexos durante o desenrolar da partida".Esperanças reforçadas com a qualidade à disposição no plantel, bem como pela experiência internacional acumulada por muitos dos seus jogadores e que Mário Silva espera conseguir rentabilizar já na partida de estreia."É prematuro fazer planos para além desta eliminatória frente ao Borac. É importante ter qualidade e se juntarmos a experiência melhor ainda, mas estamos perfeitamente conscientes das dificuldades que vamos encarar frente a um adversário que vai dar a vida em campo", comentou o responsável vila-condense, reconhecendo que "a dimensão física das equipas, atendendo ao momento distinto que ambas atravessam, pode ter influência": "O Borac já leva nove jogos oficiais. Não sendo determinante é algo a salientar perante um adversário que tem um ataque perigoso, gosta de jogar longo e cria dificuldades em jogo direto, mas estamos preparados para ganhar na Bósnia".