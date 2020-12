Mário Silva: «Estou frustrado e sinto o balneário triste»

O Rio Ave empatou sem golos diante do Boavista e no final da partida Mário Silva era um técnico visivelmente desapontado por aquilo que tinha acabado de ver no relvado dos Arcos.





"Faltou-nos eficácia. Na primeira parte tivemos uma oportunidade clara pelo Gelson Dala, que o guarda-redes fez uma excelente defesa, e depois criámos outras. Mas tal como na semana passada [derrota frente ao Gil Vicente 2-0], não conseguimos concretizar. Temos de continuar a trabalhar para criar as oportunidades, mas fazer golos", começou por apontar."Este jogo foi dominado por nós, os atletas tiveram uma atitude positivo, de querer ganhar o jogo, e trabalhámos para isso. O empate que considero ser injusto em relação à nossa produção. Merecíamos vencer. Não posso estar satisfeito. Estou frustrado e sinto o balneário triste. A equipa tudo fez para ganhar este jogo e sinto que os jogadores trabalharam para isso", disse o técnico, que a finalizar atribuiu a ausência de Piazón a um "uma opção técnica".