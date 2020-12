Mário Silva fala em "fasquia alta" e deixa garantia para jogo com Boavista: «Vamos ganhar»

O treinador do Rio Ave, Mário Silva, garantiu este sábado que a sua equipa "vai ganhar" o jogo deste domingo frente ao Boavista, da 9.ª jornada da Liga NOS.

O técnico dos vila-condense mostrou a convicção que o seu conjunto vai "retificar com uma vitória" o desaire da última jornada, frente ao Gil Vicente (2-0), acreditando que ao triunfo quer juntar "uma boa exibição".

"A fasquia está alta e ainda bem, porque isso faz-nos crescer e ser exigentes. O Rio Ave enquanto clube e este grupo de trabalho assim o exigem. Amanhã [sábado] vamos ganhar e queremos juntar uma boa exibição", disse Mário Silva.

O técnico disse compreender alguma insatisfação dos adeptos, mas também considerou que "não é preciso dramatizar", lembrando que nos últimos cinco jogos a equipa somou três vitória, um empate e uma derrota.

"Os adeptos têm legitimidade de se manifestar, eles são a alma do clube, e tudo vamos fazer para os alegrar. Claro que também queríamos ter feito melhor, mas temos de ter confiança e união neste momento. Tudo vamos fazer para evoluir", disse Mário Silva.

O treinador lembrou que o campeonato "está muito competitivo e os jogos são todos muito equilibrados", perspetivando isso mesmo para receção de domingo ao Boavista, desvalorizando o facto de as 'panteras' estarem, atualmente, em zona de descida de divisão.

"Esperamos um adversário forte e a causar-nos problemas. É uma equipa que tem excelentes executantes, um bom plantel, e que apostou forte para fazer a boa época. Não olhamos para o lugar que ocupam na classificação, mas sim para sua competência ", disse Mário Silva.

Para este desafio, o treinador do Rio Ave continua sem poder contar com o lesionado Fábio Coentrão, assim como com Júnio Rocha e Nélson Monte, também a recuperarem de problemas físicos.

O Rio Ave, nono classificado com 10 pontos, recebe este domingo o Boavista, 17.º com sete, numa partida agendada para as 17H30, que terá arbitragem de João Bento, da Associação de Futebol de Santarém.