Mário Silva: «Fizemos melhor na 2.ª parte»

Mário Silva, treinador do Rio Ave, admitiu que a equipa esteve melhor nos segundos 45 minutos do jogo em Tondela (1-1). "Não tivemos a agressividade que desejávamos na primeira parte, queremos fazer melhor e fizemos na segunda. Dou os parabéns aos jogadores por isso, não queremos um rendimento tão distante entre as duas partes", referiu.

O técnico abordou ainda a estreia na I Liga. "Estou feliz e agradeço ao Rio Ave pela oportunidade, mas triste porque era uma estreia bem mais bonita com os três pontos".