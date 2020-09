Mário Silva: «Jogadores e treinadores precisam dos adeptos, sem eles não é igual»

Mário Silva, treinador do Rio Ave confessou que aceitou "de pronto" a proposta para orientar o Rio Ave, e garantiu "estar preparado" para a sua estreia, como técnico, no campeonato português.

"Falou-se do Vitória de Guimarães, mas nem percebi porquê. Esta proposta do Rio Ave foi a única que tive e que aceitei de pronto. Sinto-me preparado para este desafio", disse o técnico, de 43 anos.

Mário Silva apontou que o Rio Ave "é um clube que oferece todas as condições para os treinadores e jogadores fazerem o melhor trabalho possível", e mesmo reconhecendo que os vila-condenses têm projetado talentos, garante não estar a pensar em outros patamares.

"Sei que o Rio Ave potenciou jogadores e treinadores nos últimos anos, mas o importante é pensar neste meu trabalho. Assinei por dois anos, e apesar de se dizer que o treinador ter sempre a mala pronta, o meu objetivo é cumpri-los", garantiu.

Questionado se ainda se sente como um treinador muito conotado com o futebol de formação, pela longa passagem com técnico das camadas jovens do FC Porto, onde se notabilizou, e ganhou um título europeu com o conjunto sub-19, Mário Silva não se mostrou incomodado com essa imagem.

"É lógico que me associem à formação, mas temos de começar em algum lado. Para ter tido sucesso como jogador tive também de ter oportunidades, e como treinador é igual. Todos nós temos um passado e um processo de crescimento. Muito técnicos conseguiram chegar a patamares elevados sem experienciar a formação, outros começaram no futebol distrital, mas cada um tem a sua fase", vincou.

Tristeza partilhou Mário Silva pela sua estreia no campeonato português, como treinador, ter de ser feita sem público nas bancadas, algo que o técnico espera que possa ser revertido em breve.

"Os jogadores e treinadores precisam dos adeptos, sem eles não é igual. Espero que em breve possam regressar às bancadas para dar a paixão e emoção ao futebol. Sei que atravessamos um momento difícil, mas todos precisamos desse brilho no jogo", desabafou Mário Silva.