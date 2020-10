Mário Silva: «Jogo com o AC Milan dá-nos motivação para o futuro»

Depois da epopeia europeia da passada quinta-feira, o Rio Ave aponta já baterias ao jogo deste domingo em caso do Famalicão. Apesar de assumir que a eliminação frente ao AC Milan deixou um amargo de boca, Mário Silva acredita que a equipa tem condições para dar uma boa resposta no regresso aos jogos do campeonato.





O técnico começou por explicar como foram vividos os momentos que sucederam o encontro frente ao AC Milan. "Fizemos um jogo de grande qualidade e depois não conseguimos o objetivo de continuar em prova. Sabíamos que estávamos perante um adversário poderoso, mas tentámos seguir em frente. Infelizmente a sorte não esteve do nosso lado, mas um encontro destes só nos pode dar motivação para o futuro. Os jogadores mostraram que têm capacidade e qualidade para competir seja contra quem for. Ficámos tristes, mas acho que amanhã vamos dar uma grande resposta. Depois do jogo e da desilusão, ver a forma como os jogadores se comportaram só mostra que eles são uns grandes profissionais", referiu.Preferindo remeter a situação do castigo aplicado a Matheus Reis à administração do clube e elogiando a inteligência tática do plantel, que permite ao Rio Ave jogar em mais do que um sistema, Mário Silva admitiu estar à espera de dificuldades na partida deste domingo: "Vamos enfrentar um adversário difícil, que fez uma época sensacional. Sabemos que vai ser um jogo duro, mas aquilo que fizemos até este momento dá-nos confiança e garantias de que, com ambição e carácter, temos condições para chegar a Famalicão e vencer".O técnico concluiu dizendo que a paragem do campeonato, que acontecerá depois do embate com o Famalicão, será benéfica para os seus jogadores. "A paragem vai dar-nos algum tempo para trabalhar coisas que, neste período, com tantos jogos seguidos, não conseguimos fazer. Para além disso, vamos poder recuperar totalmente todos os jogadores em termos físicos. Temos dado uma excelente resposta do ponto de vista físico, mesmo com seis jogos em 18 dias. Vamos solidificar as nossas ideias de jogo e preparar jogadores que possam estar em momentos de maior fadiga, o que é normal", rematou.O pontapé de saída do jogo entre o Famalicão e o Rio Ave está marcado para as 18h30.