Mário Silva: «Mesmo fazendo 120 minutos, os jogadores estão prontos para fazer outro jogo»

É com a confiança em alta que o Rio Ave se prepara para receber o V. Guimarães, num jogo a contar para a segunda jornada da Liga NOS. Na antevisão da partida, Mário Silva, técnico dos vila-condenses, salientou a importância de os seus jogadores desligarem o chip europeu e focarem-se apenas nas competições internas.





"Temos consciência que o jogo com o Besiktas faz parte do passado, o jogo mais importante é o de amanhã. Vamos defrontar uma excelente equipa e o nosso foco está todo aí. Não entrámos como campeonato com queríamos e é importante para nós, ainda para mais em casa, ganhar esta partida. Não sabemos o que vai acontecer até quinta-feira, o importante é o presente, que é o jogo com o V. Guimarães. Se cairmos na tentação de pensar na partida de quinta-feira, podemos ter problemas nos dois jogos", começou por dizer.Agradecendo aos adeptos pela receção desta sexta-feira no estádio, Mário Silva explicou ainda como vai gerir o plantel em termos físicos. "Ainda não sei que equipa vamos colocar em campo. Demos folga ontem a plantel por causa do desgaste e hoje temos de receber os jogadores e perceber o estado físico deles. O estado emocional está óptimo".O técnico concluiu olhando em específico para as opções que tem para a frente de ataque. "Vamos perceber o estado físico do André Pereira no treino de hoje. Mesmo jogando 120 minutos, os jogadores estão em condições de fazer outro jogo. Não é normal, mas acho que os jogadores estão preparados para ser opção. Sinto que o Bruno Moreira vai estar preparado, depois depende da nossa opção. Na pré-época dedicámos muito nosso treino à intensidade porque sabíamos que isto podia acontecer", frisou.A partida entre Rio Ave e Vila do Conde está agendada para as 21 horas deste domingo.