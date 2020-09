Mário Silva: «Milan? Os nomes não nos assustam»

A exemplo do que sucedera na semana passada, na Bósnia-Herzegovina, Mário Silva falou com os jornalistas portugueses já no hotel onde a comitiva do Rio Ave está instalada, depois de carimbado o apuramento para o playoff da Liga Europa nos penáltis, frente ao Besiktas.





O técnico do Rio Ave destacou a capacidade de "luta e sacrifício" dos seus jogadores. Admitiu que, uma vez mais, a segunda parte foi melhor que a primeira e apontou ao adversário do playoff, o AC Milan, dizendo que "os nomes não assustam" a equipa de Vila do Conde."Estou muito feliz, acima de tudo pelos jogadores. Foram 120 minutos de muita luta e muito sacrifício, os índices físicos foram ao limite. Conseguimos o objetivo de passar ao playoff, embora tenhamos enfrentado um adversário poderoso. Era um jogo ‘mata mata’ e, felizmente, saímos vencedores.""Deu-me prazer estar sentado e ver a qualidade com que os jogadores jogaram e ver a forma como se sacrificaram. A primeira parte não foi positiva, queríamos ser mais consistentes em termos defensivos e não criámos muito ofensivamente. Na segunda parte foi diferente e estou muito feliz, pena é que tenham sido 120 minutos porque temos jogo daqui a três dias.""É sinal que estamos bem preparados e que a pré-época, embora tenha sido de algum sofrimento para os jogadores, foi positiva. Nós não jogamos sozinhos e, por vezes, é difícil jogarmos como queremos. Na segunda-parte fomos uma equipa muito forte, no prolongamento mantivemos os ínidices físicos fortes e estamos satisfeitos.""O nosso foco está no V. Guimarães, amanhã já temos de nos virar para jogo do campeonato, isto depois de termos empatado o primeiro jogo. O Milan vem depois e será um prémio para os jogadores desfrutarem e para tentarmos chegar mais à frente.""Os nomes podem assustar, mas a nós não nos assustam. Sabíamos que o Besiktas seria um adversário difícil, mas viemos confiantes e na esperança de conseguir passar. Com o Milan vai ser igual e tudo vamos fazer para tentar ter sucesso."