Mário Silva: «Não fomos consistentes, mas, a espaços, tivemos coisas positivas»

O Rio Ave realizou, este sábado, frente ao Marítimo, o seu jogo de apresentação para a temporada 2020/21, tendo o resultado final sido um empate sem golos. No rescaldo da partida, Mário Silva, apesar de não ter ficado totalmente satisfeito com a exibição, mas revelou que as indicações para o futuro foram boas.





"Nós gostamos de ganhar, não ficámos totalmente satisfeitos com o resultado. No entanto, para primeiro teste e depois de duas semanas de trabalho, temos de estar satisfeitos. Tivemos boas dinâmicas e criámos espaço. Não fomos consistentes, mas, a espaços, tivemos coisas positivas", vincou.Assumindo estar satisfeito com o plantel quem tem à disposição e evitando comentar a possível chegada de André Pereira, Mário Silva analisou ainda a chegada de Nando Pijnaker e Ivo Pinto ao plantel: "O Pijnaker é muto jovem, tem uma margem de progressão grande e chega com vontade de ajudar a completar um sector que está incompleto. O Ivo Pinto tem provas dadas no futebol e tem capacidade para reforçar a nossa equipa. Gostávamos que as coisas já estivessem fechadas em termos de plantel, mas as coisas são assim. Sabemos que são dois jogadores que chegam para ajudar".