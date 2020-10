Mário Silva: «Nunca conseguimos ser a equipa que queríamos» 

Mário Silva reconheceu no final do jogo em Famalicão, que terminou com um empate no marcador (1-1), que a sua equipa sentiu algumas dificuldades na partida, por isso o Rio Ave da primeira parte foi diferente do da segunda.





"Duas partes distintas. Responsabilidade da primeira parte é minha porque a estratégia que montei não funcionou. Tivemos diversos problemas em termos defensivos e ofensivos nunca conseguimos ser a equipa que queríamos.""Corrigimos ao intervalo. Mudámos alguns jogadores. E acho que a segunda parte foi distinta. Os jogadores deram uma excelente resposta e foram inexcedível no trabalho, na ambição. Fica a imagem de uma equipa que batalha, tem qualidade, e de jogadores que querem muito ter sucesso."

Melhorar

"Esperemos que possamos estar num nível superior. Acho que fizemos muitas coisas boas nestes seis jogos. Também cometemos erros. Estas duas semanas vão servir para recuperar jogadores. Não era uma fase fácil, tivemos viagens, jogos com equipas, a nível internacional, muito competitivas."

Qualidade

"No campeonato existe muita qualidade nas equipas. E acredito que vai ser um campeonato muito mais competitivo. Mas ao mesmo tempo acredito que depois desta resposta inicial vamos estar muito mais fortes no futuro".