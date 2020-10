Mário Silva: «Olho para Jorge Jesus como uma referência»

O Rio Ave recebe o Benfica este domingo à noite, no Estádio dos Arcos, o que significa um duelo direto entre Mário Silva, que vive a sua primeira experiência como treinador de 1.ª Liga, e Jorge Jesus, veterano nestas andanças e já com vários títulos no currículo.





O técnico do Rio Ave, de 43 anos, considera o homólogo dos encarnados uma "referência". "Tenho a ambição de fazer as coisas bem. Gostamos de ser bem sucedidos e eu trabalho para conseguir ser bem sucedido aqui no Rio Ave nesta primeira época na 1.ª Liga, mas não esquecendo que não é o meu primeiro ano como treinador", começou por referir."Como é lógico, existem treinadores mais velhos, mais novos, com mais tempo e outros com menos tempo... Olho para o Jorge Jesus como uma das referências do treinador português. Sinto, ao longo deste tempo, que temos um país muito pequenos, mas felizmente com muita qualidade a nível de treinadores. Um país pequeno mas enorme no futebol. Estamos muito bem servidos a nível de treinadores portugueses", acrescentou.