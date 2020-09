Mário Silva "orgulhoso" com nova etapa do ex-pupilo Fábio Silva no Wolverhampton

Mário Silva, treinador do Rio Ave, mostrou-se "feliz e orgulhoso" pela evolução do seu ex-jogador Fábio Silva, que se transferiu do FC Porto para os ingleses do Wolverhampton, por 40 milhões de euros.

"Fico orgulhoso, é um pouco de nós que também fez parte desse processo de formação. Fiquei feliz por ver isso acontecer", confessou Mário Silva, que orientou o jovem durante duas temporadas, nas camadas jovens dos dragões.

O agora técnico do Rio Ave considerou que o FC Porto "tem tratado bem" os talentos que ajudou a desenvolver, e desejando que "tal continue a acontecer", prefere focar-se neste seu novo desafio em Vila do Conde.

"O que fiz no FC Porto foi um orgulho, mas agora chegando à exigência do patamar do Rio Ave, sinto que me devo desligar do que aconteceu em clubes anteriores", disse Mário Silva.

Com provas dadas no futebol de formação, Mário Silva garantiu uma especial atenção especial aos jovens jogadores do Rio Ave, lembrando que regularmente tem chamado elementos das equipas B e sub-23 aos treinos da formação principal.

"É importante o jogador da formação do Rio Ave saber que com competência pode ter uma oportunidade na equipa principal. Não tenho problema em apostar nos jovens. O futebol, neste nível, é rendimento, ter 18 anos ou 36 é igual", garantiu.

Na época passada, Mário Silva deixou o FC Porto e rumou para o Almería, do segundo escalão do futebol espanhol, com funções de coordenação, mas acabou por ser promovido a técnico da equipa principal, orientando o conjunto em sete jogos.

Nessa missão, o agora técnico do Rio Ave teve como pupilo o avançado uruguaio, Darwin Núñez, de 21 anos, que se transferiu recentemente para o Benfica, por 24 milhões de euros, e a quem Mário Silva reconhece "potencial".

"Sobre o investimento [que o Benfica fez] não me devo pronunciar, mas é um jogador jovem com potencial grande, como tantos outros que passaram por mim. Espero que tenha sucesso, mas que nos jogos com o Rio Ave seja o pior em campo", disse, sorridente, o técnico.