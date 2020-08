Mário Silva para estabilizar posto nevrálgico para o sucesso de uma época

Mário Silva é hoje apresentado, às 15 horas, como novo treinador do Rio Ave. Aos 43 anos, o antigo jogador de Boavista e FC Porto tem aqui o maior desafio da sua carreira como treinador e é mais uma aposta arrojada de Silva Campos, tendo o presidente feito questão de assinar um acordo de dois anos de contrato, com a finalidade de estabilizar um posto que é obviamente nevrálgico para o sucesso de uma época.

Nas últimas quatro temporadas, de resto, o Rio Ave teve seis treinadores, apesar de conseguir sempre os seus principais objetivos, como sucedeu nesta última em que Carlos Carvalhal garantiu o apuramento para a Liga Europa. No entanto, Silva Campos quer mais garantias até no plano económico, procurando ter bem seguro o treinador e protegendo também o clube de possíveis interessados, no caso de esta ser mais uma aposta de sucesso, como muitas outras num passado recente.