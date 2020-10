Mário Silva: «Queremos dar continuidade à última vitória, mas com uma exibição melhor»

Depois de alcançar a primeira vitória do campeonato, o Rio Ave procura agora, frente ao Moreirense, chegar ao primeiro triunfo da época em jogos em casa. Na antevisão da partida, Mário Silva deu ênfase à necessidade de a equipa dar sequência à boa fase que atravessa e deixou elogios às "dinâmicas" do adversário.





"Esta foi uma boa semana de trabalho. Queremos fazer as coisas melhor do que fizemos na semana passada, queremos fazer um jogo melhor e queremos ganhar. Temos o objetivo de dar continuidade àquilo que aconteceu na semana anterior. O mais importante era conseguirmos os três pontos, agora queremos dar continuidade a essa mesma vitória, mas com uma exibição melhor. Do outro lado temos equipas competitivas, mas queremos fazer melhor porque temos condições para fazer melhor", começou por referir o treinador dos vila-condenses.Não revelando se Fábio Coentrão, que apresenta alguns problemas musculares, estará disponível para ir a jogo e assumindo que ainda não pensa na reabertura de mercado, Mário Silva elogiou ainda o adversário deste sábado: "Nunca acreditamos nas fragilidades dos adversários. À semelhança do Rio Ave, o Moreirense tem um plantel que não se limita a um 11. No último jogo visto, vimos o Moreirense com uma dinâmica forte e que cria problemas aos adversários na transição ofensiva. Esteja o jogador A, B ou C, o Moreirense não vai perder a sua identidade, tal como nós. Sabemos que, devido à situação que vivemos, a qualquer momento podemos perder jogadores e temos confiança de que temos um plantel capaz de dar soluções. Apesar disso, o mais importante é a nossa performance".O técnico concluiu não se mostrando especialmente preocupado com a escassa produção ofensiva dos rioavistas no campeonato (três golos apontados) e analisando as contas que clube precisa de fazer para chegar à Taça da Liga. "O nosso objetivo é, semana após semana, conquistarmos os três pontos. Se isso nos permitir estar na Taça da Liga, perfeito. É uma competição na qual todas as equipas querem estar presentes. Mais do que pensar nisso, queremos pensar no jogo de amanhã", rematou.O embate entre Rio Ave e Moreirense está agendado para as 18 horas deste sábado.