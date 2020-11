Mário Silva: «Resultado não agrada a nenhuma das equipas, mas é justo»

O Rio Ave empatou esta sexta-feira na deslocação ao terreno do Belenenses SAD, quebrando um ciclo de duas vitórias consecutivas.





"Faltou-nos eficácia. Em algumas situações, podíamos ter tido outro desfecho. Do outro lado, também estava uma equipa competitiva, forte e agressiva, que sabia que nos ia dificultar a tarefa. Não estivemos confortáveis como gostamos de estar em termos de qualidade de jogo, mas, ao fim de 10 jogos, o que quero realçar é que perdemos um", afirmou o treinador Mário Silva."Não nos contentamos com o empate, mas o grupo tem ambição, trabalha muito, sacrifica-se, sofre e sabe sofrer em vários momentos do jogo. Não estamos totalmente satisfeitos, porque tivemos jogos que podíamos ter feito melhor, como hoje, mas acho que estamos a fazer um bom trabalho e temos tudo para continuar a melhorar.""A competitividade na Liga está alta, qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Não conseguimos os três pontos, devíamos ter feito mais, mas hoje não conseguimos melhor", referiu o treinador do Rio Ave."Tivemos algumas oportunidades em que podíamos ter feito golo, o Belenenses SAD também teve. O resultado não agrada a nenhuma das equipas, mas considero justo, sendo que, no final, tivemos uma oportunidade flagrante que nos podia garantir os três pontos. Acho que a forma como mexemos na equipa foi assertiva. Não deu resultado porque queríamos os três pontos, mas quando mexemos a equipa cresceu. Acho que as coisas foram feitas quando deveriam ser feitas", concluiu.