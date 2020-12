Mário Silva: «Sinto-me capaz de dar a volta à situação»

O Rio Ave perdeu esta segunda-feira por 1-3 na receção ao Marítimo, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, e aumentou para cinco o número de jogos consecutivos sem vencer para o campeonato.





No final do encontro, Mário Silva afirmou que a equipa entrou bem na partida mas que na segunda parte "tudo mudou", apontando o dedo à arbitragem de Gustavo Correia."Foi uma primeira parte bem conseguida. Não fazíamos golos há quatro jogos e fomos os primeiros a marcar. Tivemos até oportunidades para aumentar a vantagem nessa etapa inicial.Mas, na segunda parte, tudo mudou. Não entrámos tão bem, sofremos o empate num lance precedido de falta, não é desculpa, mas são pormenores que fazem a diferença nos jogos. Não estou a atacar a arbitragem, mas aconteceu num lance que era falta e não foi assinalada. A partir daí a equipa acusou", começou por dizer o técnico vila-condense."É normal que uma equipa quando está alguns jogos sem vencer não esteja bem em termos anímicos como gostaria. É normal que haja precipitação em alguns momentos. Houve situações em que ficou visível essa ansiedade, com a vontade de querer fazer as coisas bem.""O objetivo para este jogo era entrarmos fortes e acho que a chave desta derrota foi não conseguirmos ter a capacidade para manter o ritmo forte que apresentámos na primeira parte.""Sinto-me capaz de dar a volta à situação. Serei sempre uma solução e nunca um problema. Gosto muito de trabalhar no Rio Ave, com este grupo de jogadores. Hoje tivemos um dia difícil e estamos todos muito tristes. Mas amanhã será um novo dia. Vou continuar a ajudar os jogadores da melhor forma que sei e posso", concluiu.