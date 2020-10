Mário Silva: «Temos condições para fazer melhor»

O treinador do Rio Ave, Mário Silva, garantiu que a sua equipa "está melhor preparada" para enfrentar o jogo de domingo, frente ao Farense, da quinta jornada da Liga NOS.

O conjunto vila-condense, que ainda não venceu nesta edição do campeonato, vem de uma derrota caseira com o Benfica, na última ronda, que o técnico reconheceu ter sido "uma noite má", mas acredita que pode corrigir nesta deslocação ao Algarve.

"Hoje, estamos melhor preparados e temos de aproveitar coisas diferentes. O que nos aconteceu no passado serve sempre como experiência e aprendizagem para melhorarmos", disse Mário Silva.

Com apenas três pontos na tabela classificativa, e já depois de exibições positivas nas eliminatórias da Liga Europa, o treinador do Rio Ave disse que "estaria preocupado se equipa não tivesse mostrado que tem qualidade", mas quer agora traduzi-la em vitórias.

"Queremos ser mais fortes ofensivamente e defensivamente e ter ainda mais qualidade. Sabemos que temos condições para fazer melhor e dar uma outra imagem, como já mostrámos. Fizemos coisas boas, e também menos boas, no passado, mas agora é importante vencer", partilhou.

Mário Silva classificou este duelo com o Farense de "jogo de elevado grau dificuldade" e elogiou algumas características do adversário, que somou apenas um ponto esta temporada.

"É uma equipa forte, agressiva, com qualidade nos esquemas táticas e na bola parada, e que também precisa de vencer. Por isso, acho que será um jogo aberto", analisou o técnico do conjunto vila-condense.

O treinador confirmou, ainda, que o internacional português Fábio Coentrão, um dos reforços para esta temporada, já atingiu níveis de forma satisfatórios, e que vai ser integrado no lote dos 21 convocados que viajam hoje para o Algarve.

O único indisponível do plantel, por lesão, continua a ser o defesa brasileiro Junio Rocha.

O Rio Ave, 16.º classificado, com três pontos, desloca-se no domingo ao terreno do Farense, que ocupa a 18.º e última posição, com um, numa partida agendada para as 15:00, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.