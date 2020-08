Marítimo substitui Real Sociedad no jogo de apresentação do Rio Ave

Depois de a Real Sociedad ter cancelado a viagem para Portugal, o Rio Ave vai agora enfrentar o Marítimo no jogo de apresentação. O encontro vai disputar-se no próximo sábado, ao invés de acontecer na sexta-feira, dia para o qual estava agendado o embate com os espanhóis.





O encontro com os insulares até agendado para as 18h deste sábado. Antes, às 17h, o clube vila-condense vai fazer uma emissão nas redes sociais para apresentar o plantel aos adeptos (a partida será à porta fechada).Recorde-se que a Real Sociedad cancelou a viagem para Portugal depois de um jogador do plantel ter testado positivo à Covid-19. Para além do encontro com o Rio Ave, os bascos também cancelaram a partida que tinham marcada com o Famalicão.