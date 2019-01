Matheus Reis: «Acredito que vamos fazer uma segunda volta muito melhor»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Para Matheus Reis, o melhor ainda está para vir com a primeira vitória da segunda volta de anteontem, nos Barreiros, diante do Marítimo."Era bem preciso uma vitória como a que conquistámos frente ao Marítimo. Melhorámos em vários aspetos. Já não sofremos golos há dois jogos e estou muito feliz pelo atual momento. Acredito que vamos fazer uma segunda volta muito melhor. Estamos todos mais confiantes com este triunfo no último jogo. Queremos no fim atingir a Liga Europa e, frente ao Tondela, procuramos mais uma vitória importante", afirmou o lateral-esquerdo brasileiro, de 23 anos, que já conta com 21 jogos esta temporada.Matheus Reis e Vitó marcaram presença, esta tarde, numa visita à Escola Básica das Violetas, nas Caxinas. Para o médio, sexta-feira, na receção ao Tondela, é para "entrar com tudo": "Vínhamos à procura de uma vitória há algum tempo e conseguimos. O Rio Ave vai lutar pelo lugar que merece. Agora é continuar o nosso trabalho. Contra o Tondela vamos mostrar mais uma vez o nosso crer e vamos entrar com tudo."