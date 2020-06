Matheus Reis: «Benfica estudou-nos bem, assim como nós conhecemos a forma deles jogarem»

O defesa Matheus Reis antecipou hoje "um jogo muito equilibrado" na receção, na quarta-feira, ao Benfica, da 27.ª jornada da Liga NOS, mas alertou que o Rio Ave "está preparado para lutar pela vitória".

"Somos das equipas que melhor joga com bola, e estou certo que o Benfica nos estudou bem, assim como nós conhecemos a forma deles jogarem. Será uma partida muito equilibrada, mas estamos preparados para entrar com toda a força e lutarmos pela vitória", disse o jogador brasileiro em declarações ao site do clube vila-condense.

Matheus Reis acredita que o facto de os encarnados somarem quatro empates consecutivos nas últimas jornadas fará com que entrem "determinados em inverter esse ciclo", mas prometeu um Rio Ave convicto em travar as intenções do adversário. "O Benfica continua no topo da tabela classificativa e a lutar pelo título, mas os resultados que tiveram nos últimos jogos fazem com que venham com mais vontade de vencer. Estamos preparados para os enfrentar de igual para igual", vincou Matheus Reis.

Como motivação extra para este desafio, surge o objetivo da equipa vila-condense em somar 11 pontos até ao final do campeonato, de modo a bater a melhor prestação do clube na I Liga, obtida em 2017/18, sob o comando técnico de Miguel Cardoso, quando o Rio Ave terminou a prova com 51 pontos.

"Entrarmos para história do clube seria um feito impressionante. Todos os jogadores ambicionam isso. Mas temos de continuar a vencer, e dar sequência ao que fizemos já neste jogo com o Benfica", apontou Matheus Reis.

O defesa brasileiro, que volta a ser opção nesta jornada depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao Tondela, considera que a equipa "tem mostrado consistência", mesmo reconhecendo que a paragem do campeonato, devido à pandemia de covid-19, trouxe novos desafios ao grupo de trabalho.

"Ficar muito tempo parado prejudica sempre, mas também nos fez voltar com mais vontade de jogar. Temos um grupo forte e competitivo. Todos têm de estar preparado para quando surgir a oportunidade", vincou Matheus Reis.

O Rio Ave, sexto classificado com 41 pontos, recebe esta quarta-feira, em Vila do Conde, o Benfica, segundo com 61, numa partida agendada para as 21:15, que terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.