Matheus Reis suspenso pelo Rio Ave: «Não podemos aceitar estas atitudes»

O Rio Ave decidiu suspender o lateral Matheus Reis, explicou António Silva Campos, presidente do clube, à Rádio Renascença. Em causa está o facto de o jogador ter recusado jogar frente ao V. Guimarães, numa partida que se realizou no passado domingo.





"Ele recusou jogar no dia do jogo. Nós não podemos aceitar estas atitudes. Foi uma surpresa muito grande. Estávamos a negociar o jogador com um clube e ele queria que fosse mais rápido. Eu aconselhei-lhe calma, explicando que estávamos a negociar e que tínhamos de chegar a acordo", começou por explicar António Silva Campos. Apesar de não ter revelado o nome do clube, o Olympiacos é o clube em melhor posição para receber o jogador brasileiro.Considerando que o ato de Matheus Reis foi "uma falta de respeito" e assumindo que não sabe se o lateral agiu por vontade própria ou "a mando de alguém", António Silva Campos reiterou a importância do clube não ceder à chantagem de jogadores: "Se cedermos neste caso, há outros jogadores, que quando receberem propostas de empresários e de outros clubes, olham para este exemplo e podem fazer a mesma coisa".Chegado a Vila do Conde há duas temporadas, Matheus Reis, que agora está sob a alçada disciplinar dos rioavistas, já foi apontado como possível reforço do FC Porto, estando agora mais próximo do Olympiacos. Na presente temporada, o lateral-esquerdo soma duas partidas.