Matheus Reis vê continuidade de Carlos Carvalhal como "um presente de Natal"

Matheus Reis manifestou-se esta quinta-feira muito feliz por Carlos Carvalhal continuar a ser o treinador do Rio Ave.





"O facto de o mister ter decidido ficar foi como um presente de Natal para nós. Podemos dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito e isso agradou a todo o grupo", disse o lateral-esquerdo antes do treino.O jogador brasileiro estabeleceu com objetivo "ficar o mais acima possível no campeonato" e frisou que o Rio Ave, embora tenha já pela frente o Benfica, "sonha chegar à final da Taça de Portugal".