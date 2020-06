Matheus Reis vê jogo equilibrado diante do Benfica

Matheus Reis está de regresso às opções de Carlos Carvalhal, depois de ter cumprido castigo. O lateral brasileiro prevê “um jogo muito equilibrado” frente ao Benfica, fazendo questão de reforçar que os encarnados “já devem ter estudado muito bem” a forma de jogar do Rio Ave.

“A nossa equipa joga muito bem, gosta de ter a bola, eles sabem disso e devem estar bem preparados, mas nós também estamos. Vamos com toda a força para conquistar a vitória”, avisou Matheus Reis, procurando colocar as águias em sentido em mais uma complicada visita a Vila do Conde, onde mora uma equipa que tem “sempre o objetivo de ganhar”.

O defesa-esquerdo dos vila-condenses, de resto, não espera um Benfica mais ansioso para este confronto, em função dos últimos jogos dos encarnados. “Acredito que eles vão chegar a este jogo ainda mais determinados, pois continuam lá em cima na luta pelo título. Estarão ainda com mais vontade de vencer este jogo”, avisou Matheus Reis, clarificando que a sua equipa “também terá a mesma vontade de vencer” e tem o estímulo de procurar atingir a melhor pontuação de sempre da história do clube, que são os 51 pontos da época 2017/18.



O único que falta vergar



O Rio Ave realiza amanhã o 8º jogo da época com os três grandes e o Benfica é mesmo o único que os vila-condenses ainda não conseguiram vergar, perdendo os dois jogos já realizados na Luz: na Liga NOS (0-2) e nos quartos-de-final da Taça de Portugal (2-3).



A equipa de Carlos Carvalhal, de resto, já defrontou o Sporting três vezes, ganhando as duas em Alvalade (Liga e Allianz Cup) e empatando o jogo em casa para a Liga. Frente ao FC Porto houve derrota em Vila do Conde (0-1) e empate no Dragão (1-1).