Médio Jambor enfrenta longa paragem

O médio Jambor sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que terá ser corrigida com recurso a cirurgia, anunciou esta terça-feira o Rio Ave.

O jogador croata, de 25 anos, saiu lesionado no decorrer da partida da última jornada do campeonato, frente ao Vitória de Setúbal, tendo visto confirmar o pior cenário, depois dos exames complementares feitos pelo departamento médico do clube vila-condense.

O tempo médio de recuperação deste tipo lesões está estimado em seis meses, deixando, por isso, o resto da época em risco para Jambor, que nos próximos dias será encaminhado para uma unidade hospitalar para ser operado.

O médio croata, que chegou a Vila do Conde a época passada, onde cumpriu 30 jogos, tinha, esta temporada, participado em 10 partidas pelos vila-condenses, que ocupam o sexto lugar da Liga NOS, com 15 pontos.