Médio na porta de entrada

A entrada de Gelson Dala, que até já se estreou no triunfo em Guimarães, no plantel de Carlos Carvalhal não deve ser a única. Ainda é esperada a chegada de um médio, em negócio que está em andamento e, como se sabe, tem de ficar fechado até sexta-feira, no mesmo dia em que os vila-condenses recebem o Famalicão, na abertura da jornada 19 da Liga.





No que diz respeito a saídas, há a possibilidade de, entre Costinha, Vitó, Joca e Gabrielzinho, alguém ser cedido para poder jogar com mais regularidade na segunda fase da época.