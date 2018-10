Melhor arranque de sempre à vista

À entrada para a oitava jornada, o Rio Ave pode conseguir o melhor arranque de sempre no campeonato. Caso vença no próximo sábado o Chaves, a formação comandada por José Gomes somará 17 pontos, registo inédito na história do clube. Até agora, a fasquia mais elevada foi fixada por Pedro Martins, em 2015/16, com 15 pontos nesta fase da época.

Para compreendermos a importância do desafio que se coloca ao atual plantel, convém recordar que, em várias das épocas analisadas, os vila-condenses não conseguiram sequer romper a barreira da dezena de pontos.

Em 1997/98 o emblema de Vila do Conde chegou a ser segundo classificado, à entrada para a oitava partida da Liga. Carlos Brito era o técnico que estava em perseguição a um FC Porto comandado por António Oliveira. Apesar da boa primeira volta, um conjunto de resultados menos positivos empurraria o clube da caravela para o nono lugar.

A receita para o sucesso passa por várias peças: no ataque, Gelson Dala, com três golos, tem sido o principal motor ofensivo do emblema vila-condense. No último encontro o internacional angolano foi mais uma vez decisivo, assinando o tento do empate frente ao Sp. Braga, após assistência de Fábio Coentrão.

Entre os postes, Léo Jardim, de 23 anos, tem transmitido solidez defensiva a uma equipa que soma 12 golos marcados e 8 sofridos. Frente ao Chaves, para além dos três pontos, disputa-se um lugar perene na história do Rio Ave.