Meshino confessa admiração por Rafa: «Fiquei impressionado com a sua velocidade»

O extremo Ryotaro Meshino, japonês de 22 anos que está em Vila do Conde a título de empréstimo do poderoso Manchester City, ainda não conquistou a confiança de Miguel Cardoso, mas olha para o novo treinador como “um símbolo de respeito para o balneário”.

“Não tenho nenhum contacto com Pep Guardiola, mas depois de cada jogo recebo sempre uma mensagem do City”, confidenciou Meshino numa longa entrevista à agência espanhola EFE, onde também assumiu a sua admiração por um jogador do Benfica: “O nível do Rafa surpreendeu-me porque é um jogador com uma estatura similar à minha e fiquei impressionado com a sua velocidade.”





Sobre a receção ao Farense, de salientar as dúvidas em torno da disponibilidade física de Ivo Pinto, Fábio Coentrão, Ronan e Rafael Camacho.