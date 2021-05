Meshino convocado para a seleção olímpica do Japão

Meshino, extremo do Rio Ave, foi convocado pelo treinador Akinobu Yokouchi para os jogos da seleção olímpica do Japão contra o Gana sub-24 e a seleção principal da Jamaica.





As partidas, de cariz amigável, servirão para o Japão preparar os Jogos Olímpicos, que se realizam precisamente em território nipónico. O embate com os sub-24 do Gana está agendado para 5 de junho e o jogo com a Jamaica para 12 de junho.Na temporada que agora findou, Meshino, que vai ficar mais um ano em Vila do Conde cedido pelo Manchester City, apontou quatro golos em 22 encontros.