Messias prestes a ser reforço do Rio Ave

Está iminente a chegada do terceiro reforço de inverno do Rio Ave, após Rúben Semedo e Filipe Augusto. Trata-se do defesa-central Messias, do América Mineiro, que, avança a imprensa brasileira, reforça o Rio Ave por empréstimo.Messias já estará mesmo em Portugal e nas próximas horas realizará exames médicos para assinar contrato de cedência até junho de 2020. O emblema de Belo Horizonte recebe 200 mil euros pela transferência e o Rio Ave garante direito de opção sobre os direitos económicos do defesa-central. Se o brasileiro atingir boas prestações em Portugal, os vila-condenses poderão assim comprar os seus direitos económicos e adquirir definitivamente Messias com extensão de vínculo até junho de 2024. Os valores em torno dessa hipotética transferência definitiva estão protegidos por cláusula de confidencialidade, relata ainda o jornalista Rafael Arruda, do Superesportes.O defesa, de 24 anos, ainda não conheceu outro clube na sua carreira a não ser o América Mineiro, onde realizou um total de 107 jogos, tendo marcado quatro golos.