Messias recorda passagem pelo Rio Ave: «Cresci como pessoa e como profissional»

Depois de dois anos cedido pelo América ao Rio Ave, Messias está de regresso ao clube brasileiro. Apesar disso, o defesa-central faz um balanço positivo da sua passagem pela formação vila-condense.





"Cresci muito como pessoa e como profisional. Tive sempre um bom senso crítico para me avaliar e procurei estar num patamar cada vez mais elevado. Evoluí na parte técnica e tática, tive a chance de trabalhar com grandes treinadores e, hoje, sinto-me mais preparado", explicou, em declarações ao site 'O Tempo'.Nas duas temporadas em que esteve no Rio Ave, Messias realizou 15 partidas: sete na primeira época e oito na segunda.