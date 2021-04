Miguel Cardoso: «Apelo à superação dos jogadores»

O momento de indefinição que o Rio Ave atravessa na classificação conduziu o técnico Miguel Cardoso a emitir um apelo à consciência dos jogadores no sentido de obter uma resposta positiva já frente ao Paços de Ferreira.





"O que é preciso para ganhar está dentro de nós, mas ninguém faz nada sozinho. É preciso uma ligação emocional conjunta e é por isso que apelo à capacidade de superação e resiliência dos jogadores, para, com cabeça, resgatarem a sua essência e atirarem-se à tarefa que o momento reclama", comentou Miguel Cardoso, convicto na qualidade à disposição: "Temos futebol e competência para, com convicção e coragem, meter energia positiva nesta partida, à imagem do pescador que vai para o mar porque é preciso, mas, mais do que fazer bem, é fundamental deixar de fazer mal, porque temos perdido pontos devido a erros que não se justificam".Pressão assumida, contudo, sem levar em consideração o mau momento que o Paços de Ferreira atravessa a nível de resultados, até porque Miguel Cardoso que "o Paços de Ferreira não está confortável na classificação por acaso". "Há muita competência no nosso adversário e é para essas dificuldades que nos temos de preparar com a certeza do que temos de fazer para arrecadar um bom resultado. Temos de encarnar o espírito certo para proporcionar uma alegria aos nossos adeptos porque mais vale dar um sorriso triste do que a tristeza de não saber sorrir".