Miguel Cardoso assume o comando técnico do Rio Ave

Miguel Cardoso é o escolhido de António Silva Campos para assumir os destinos do Rio Ave para o que resta jogar em 2020/21, apurou Record. Ao fim de duas épocas, o treinador volta a Portugal e volta ao clube onde se notabilizou ao levar os vila-condenses à melhor classificação da história (5.º lugar), sucedendo ao até então interino Pedro Cunha, que ocupou o lugar de forma provisória depois da saída de Mário Silva no final de dezembro.





O acordo entre Miguel Cardoso e Silva Campos é total e falta apenas a oficialização da ligação por ano e meio, algo que deve ocorrer durante a tarde desta sexta-feira. O treino desta manhã vai ser adiado e pode ser já orientado pelo novo treinador, da parte da tarde.Para Miguel Cardoso trata-se de um regresso a uma casa onde foi amplamente feliz e onde teve mais sucesso enquanto treinador principal. De recordar que a época 2017/18 pelo Rio Ave foi a primeira do técnico a solo, depois de vários anos como adjunto em clubes como o Sp. Braga, o Sporting e o Shakhtar Donetsk. Nessa temporada, os vila-condenses foram alvo de muitos elogios pelo futebol praticado e a prestação na Liga terminou com o apuramento para a Liga Europa, na altura o segundo da história do clube.Seguiu-se na carreira do técnico passagens por Nantes (França), Celta de Vigo (Espanha) e AEK Atenas (Grécia). Atualmente encontrava-se livre, depois de ter sido alvo de interesse de alguns clubes da Liga NOS, entre eles o Boavista. A hipótese Rio Ave surgiu mais recentemente e, tendo em conta o passado, Miguel Cardoso não hesitou em aceitar.