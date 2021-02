Miguel Cardoso: «Compete-nos estabelecer níveis de diferenciação reduzidos entre as equipas»

Após o desaire com o Famalicão, o Rio Ave procura regressar à rota dos bons resultados na visita ao Estádio da Luz. Na antevisão do encontro, Miguel Cardoso, técnico dos vila-condenses, mostrou-se confiante para a partida desta segunda-feira.





"É fundamental sermos uma equipa competente em todos os momentos do jogo para podermos jogar com equipas com este valor. Não podemos perder o foco e é preciso que o adversário também esteja num momento menos bom. É natural que haja diferenças entre as equipas, mas a nós compete-nos estabelecer níveis de diferenciação reduzidos. Adversários mais valorosos aproveitam as oportunidades de uma forma mais sagaz. Sabemos como podemos limitar as opções do nosso adversário e temos de tentar isso ao pormenor para podermos almejar um resultado que nos interessa", começou por dizer, referindo depois que está preparado para qualquer sistema tático que o Benfica apresente: "Não creio que seja muito diferente em termos de processo ofensivo o Benfica jogar com uma linha de três ou com quatro defesas, até porque o Benfica faz sempre uma saída a três. A partir daí, o jogo posicional deriva da mesma coisa: alas por dentro, laterais na profundidade e dois pontas-de-lança sobre a linha defensiva. Estudámos o que o Benfica vai fazer e estamos preparados para todos os contextos. Apesar disso, o mais importante é aquilo que podemos fazer".Assumindo que Fábio Coentrão e Ivo Pinto não recuperaram a tempo e apresentando as suas condolências pelo falecimento de Alfredo Quintana, Miguel Cardoso analisou aquilo que é o momento da sua equipa. "Analisamos os contextos em função do nosso momento e do adversário com quem jogamos. Olhamos para a forma como o adversário joga e tentamos perceber de que forma podemos estar melhores para abordar o jogo. Temos um foco grande em nós, temos um caminho longo a percorrer e estamos a fazê-lo. Temos vindo a melhorar em algumas coisas, há outras em que podíamos estar melhores, mas sabemos que a única altura em que podemos fazer alguma coisa é no presente", vincou.Miguel Cardoso concluiu abordando o regresso do público ao estádio no embate entre o Santa Clara e o P. Ferreira. "Ficamos todos satisfeitos por ver adeptos de volta, temos noção que a presença de adeptos acrescenta muito. Peço que, quão rápido quanto possível e de forma limitada, seja permitido ter-se adeptos nos estádios. É importante para questões de paridade", rematou.O embate entre o Benfica e o Rio Ave está agendado para as 19 horas desta segunda-feira.