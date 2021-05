Miguel Cardoso de saída do Rio Ave

Miguel Cardoso está de saída do Rio Ave. Record sabe que neste momento estão a ser negociados os termos da rescisão dado que o técnico, de 48 anos, tinha contrato por mais uma época.





Augusto Gama deve dirigir a equipa na 2ª mão do playoff. Aliás, segundo nos foi possível apurar, já é esse treinador da casa vila-condense quem orienta a equipa no treino desta quarta-feira.A saída de Miguel Cardoso está relacionada com a pesada derrota (3-0) em Arouca, ontem, no jogo da primeira mão do play-off da Liga, que praticamente ditou a descida de divisão ao Rio Ave.