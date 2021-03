Miguel Cardoso: «Demos sinal de que podemos competir bem»

Depois de uma série de maus resultados, o Rio Ave voltou aos triunfos ao bater em casa o Farense, num desfecho que deixou Miguel Cardoso naturalmente satisfeito. Na análise à partida, o técnico dos vilacondenses mostrou-se agradado e assumiu que este jogo foi um sinal da capacidade da sua equipa para o que aí vem.





"Foi um jogo sem muitas ocasiões de golo, tal como esperava, frente a um adversário aguerrido e que reage bem. Até ao golo estivemos dentro do plano de jogo que tínhamos delineado, mas, curiosamente, depois de marcarmos a equipa não esteve com tanto no foco na procura dos espaços. Na segunda parte, conseguimos corrigir, e diminuir os espaços que o Farense utilizava para construir, e nos momentos de definição fomos uma equipa muito solidária, com uma boa prestação", começou por dizer."Demos sinal de que podemos competir bem e dar resposta às exigências de um campeonato onde só estando ao alto nível é possível ganhar. Espero jogos complicados até ao final, hoje vencemos, mas tivemos dificuldades permanentes. A Liga está muito competitiva", finalizou.