Miguel Cardoso: «Disse-lhes que não admitia que não fossem capazes de acreditar»

Diante do Tondela, Miguel Cardoso levou o Rio Ave à sua primeira vitória neste regresso a Vila do Conde, isto numa partida na qual os da casa até começaram a perder. Tudo mudaria na segunda parte, com dois golos em cinco minutos, 'alimentados' pela palestra dada pelo técnico ao intervalo.





"Não entrámos mal no jogo, e os primeiros 15 minutos até nem foram maus, mas o Tondela é uma que equipa que, quando ataca, tira o adversário da posição e, depois, fecha-se bem quando defende. Sabíamos que ia ser difícil desbloquear o adversário, mas a atitude poderia fazer a diferença. No entanto, fomos perdendo referências, falhando passes, perdendo a bola, e, com o golo, ficámos num estado emocional difícil", começou por analisar."Na segunda parte, aumentámos a pressão, e os estados de alma mudaram nos jogadores. Fomos mais unidos no posicionamento e corrigimos comportamentos. Tivemos a felicidade de fazer os golos em momento chaves, e até podíamos ter feito mais. O que fizemos nesta segunda parte pode dar-nos coisas boas no futuro. Disse-lhes [ao intervalo] que não admitia que não fossem capazes de acreditar nas suas qualidades, que tinham capacidade de fazer muito mais e exaltei as capacidades individuais em prol do adversário. Eles perceberam isso e responderam bem, o que me deixa orgulhoso e confiante", finalizou.