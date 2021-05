Miguel Cardoso e as contas pela permanência: «Não estava à espera de estar nesta posição»

Com apenas um ponto de vantagem sobre o Boavista, equipa que segue no lugar de playoff, o Rio Ave vive uma fase complicada, isto na medida em que não vence há dez jornadas. Apesar disso e de a equipa receber o FC Porto nesta jornada, Miguel Cardoso mostra confiante em relação às contas da permanência.





"Temos a crença de que os objetivos vão ser cumpridos. Temos dois jogos difíceis, mas olhamos para o próximo com a ambição de que podemos conseguir pontos. Vamos olhar para o contexto que temos pela frente e para o que podemos fazer para tirar algo positivo do jogo. Temos duas batalhas pela frente, é importante conseguirmos algo positivo em ambas. Temos de ser bastante resilientes", começou por referir o técnico, que considerou ainda que o facto de os dragões estarem arredados da luta pelo título não vai tornar o jogo mais simples: "Espero um adversário no limite das suas capacidades. Conheço bem o adversário, mas o objetivos do FC Porto não pode condicionar os nossos. Quem fez uma carreira nesta temporada como aquela que o FC Porto fez, merece a nossa consideração. Temos de pensar em nós, no nosso plano e acreditar. Vamos colocar em campo a equipa que nos der mais garantias. Olha para este jogo e para o próximo no patamar do atingível e com uma grande ambição. O caminho tem sido complicado desde o início da época, mas estamos ligados e preparados para o que aí vem".Assumindo que concorda com o grito de revolta dado por Fábio Coentrão na última jornada, Miguel Cardoso revelou ainda não esperava um fim de época tão sinuoso. "Neste momento estamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos quando cheguei e temos três vitórias, tantas como aquelas que tínhamos até eu chegar. Confesso que não estava à espera de estar nesta posição, embora soubesse que o campeonato ia ser até ao fim. Sempre acreditei que teríamos a nossa situação resolvida mais cedo. Aquilo em que eu continuo a acreditar é que vamos ser capazes de permanecer na 1ª Liga", vincou.O técnico concluiu analisando o facto de os vila-condenses serem o pior ataque do campeonato neste momento: "Temos tido incapacidade de marcar golos e não somos uma equipa que crie oportunidades de golo em catadupa. A equipa terá de encontrar soluções, tenho de perceber quem são os jogadores que estão em condições de nos dar golos. A questão emocional é muito importante e temos falado disso para libertar os jogadores. Os atletas têm de se divertir com responsabilidade. Pergunto-lhes muitas vezes: "Se, antes do jogo, soubéssemos que íamos ganhar, como é que jogaríamos?". É assim que temos de jogar".O início da partida entre os rioavistas e os dragões está agendado para as 20h30 deste sábado