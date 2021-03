Miguel Cardoso e o empate com o Belenenses SAD: «Foi uma partida traiçoeira»

Miguel Cardoso não escondeu a desilusão pelo nulo final diante do Belenenses SAD, mas também considerou o empate como um "mal menor" para o contexto do campeonato.





"Foi uma partida traiçoeira. Começámos por reagir muito mal à vantagem numérica e não fomos capazes de romper o dispositivo defensivo do Belenenses SAD porque também não arriscámos muito, mas também há que ser realista porque é sempre mais um ponto a contribuir para a estabilidade emocional do grupo", justificou o técnico do Rio Ave.