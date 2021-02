Miguel Cardoso e o jogo com o FC Porto: «Vamos procurar competir ao mais alto nível»

O regresso de Miguel Cardoso ao Rio Ave vai ficar marcado pela estreia no jogo com o FC Porto, em pleno estádio do Dragão. O jogo foi preparado em contrarrelógio, mas houve tempo para transmitir as ideias aos jogadores.





"Sabemos qual é o contexto que vamos encontrar e há que o compreender. Se houver nuances estratégicas que possamos acutilar, iremos fazê-lo, mas devemos olhar para nós e não vamos lá fazer um jogo de treino. Vamos procurar competir ao mais alto nível, numa perspetiva que teremos um longo caminho a percorrer e este jogo fará parte desse caminho", sustentou o técnico vila-condense, que não vê qualquer vantagem da sobrecarga de jogos do adversário. "Também estive naquela casa muitos anos, conheço bem o Sérgio [Conceição] e não me parece que os jogadores do FC Porto estejam preocupados com isso. Temos é de estar preocupados com o que queremos fazer, numa perspetiva do que conseguiremos fazer. Temos de saber gerir contextos e planos de jogo".Com o mercado quase a fechar, Miguel Cardoso defende que os melhores reforços estão dentro de portas. "Vão estar aqui dentro. É esse o espírito que trago para os jogadores, fazer-lhes perceber que, o que vi até agora, está muito aquém do que podemos fazer. Tudo o que fizerem para além disto será bom. A minha maior intenção é que amanhã sejamos melhores do que hoje. Estes jogadores têm que dar muito mais. Fiz um compromisso muito forte com eles. Tenho que os elevar nesse sentido, não sou exigente com os nomes, mas com os homens. Quero fazer uma equipa mais forte. Estou muito grato ao Rio Ave e à sua administração por acreditarem que estamos cá para este novo ciclo".Por fim, o técnico deixou ainda uma palavra para a conquista de Abel Ferreira. "Foi uma alegria ver o sucesso do Abel Ferreira. Muitas vezes o sucesso não se transmite em vitórias, mas neste caso isso aconteceu e foi fantástico. O Abel e a sua equipa técnica são gente de trabalho e é uma alegria vê-los festejar. O Abel falou dos sentimentos de estar longe da família. Neste período de um ano e meio, foi fantástico para mim, para reorganizar a minha vida familiar. Foi intencional. Até porque tive toda a família doente, os meus pais, o meu irmão, a minha esposa. Foram pessoas que se cuidaram, mas tiveram de sofrer da doença. Ouvir as palavras do Abel trouxe-me sensações semelhantes. Estive quatro anos na Ucrânia e também dormi muitas noites com a almofada molhada", concluiu.