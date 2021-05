Miguel Cardoso e o jogo com o Nacional: «Estamos no momento zero»

O treinador Miguel Cardoso não contornou o momento de elevada ansiedade que espera o Rio Ave na final a disputar na Madeira, mas depositou toda a sua confiança na determinação que todos os jogadores lhe demonstraram ao longo da preparação no sentido de superar o Nacional e vincar a esperança na permanência.





Suspiro de alívio, contudo, dependente do resultado de terceiros, ainda que com o conforto mínimo de que uma vitória na Choupana permitirá prolongar as expectativas para a indesejável liguilha."Temos consciência que podíamos estar numa situação distinta, mas também não adianta nada falar dos porquês, dado que o passado não conta para nada. Estamos no momento zero. Aquilo que podemos fazer é o futuro e não senti ninguém agarrado ao passado, pelo que todo este foco tem de nos trazer a energia certa, na certeza que o desprendimento emocional é fundamental e é o nosso ponto de partida para a esperada conquista", confidenciou Miguel Cardoso, garantindo "disponibilidade de todos para ajudar": "Iniciei a preparação desde jogo com um sentimento desagradável, porque tinha a certeza que toda a gente queria ajudar, mas tal não é possível porque nem todos podem jogar. No entanto, queria que todos percebessem que o espírito de quem vai lá para dentro é igual a quem está cá fora e senti uma vontade enorme de todos em estar lá dentro. Também é por aí que a família vai toda à Madeira, mesmo os jogadores lesionados. É fundamental unir os corações em torno de um propósito, até porque, como acontece sempre nestas circunstâncias, este vai ser um jogo até ao último minuto".Horizonte de optimismo para reforçar perante um Nacional que o treinador reconhece estar com o orgulho ferido pela despromoção consumada."Estamos desconfortáveis e sacudir esse desconforto implica lutar connosco frente a um Nacional que espero no limite, nada menos do que isso. O nosso adversário teve as mesmas oportunidades de chegar ao objectivo e é orientado por um treinador cujo trajeto respeito imenso, mas aquilo que verdadeiramente me preocupa é como nos podem levar ao limite", concluiu Miguel Cardoso.