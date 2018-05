Miguel Cardoso foi esta quinta-feira apontado pela imprensa italiana como sendo o alvo principal da Udinese para suceder a Igor Tudor no comando da equipa italiana, isto caso seja alcançado o acordo de rescisão por parte da turma de Udine com o seu atual técnico.De acordo com informações veiculadas pela 'Gazzetta dello Sport', para lá do treinador do Rio Ave a Udinese está de olho também em Quique Flores, antigo técnico do Benfica, Cesare Prandelli e Gian Paolo Ventura.

Autor: Fábio Lima