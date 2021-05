Miguel Cardoso: «Eliminatória ainda não acabou»

Miguel Cardoso assumiu o mau desempenho do Rio Ave na derrota em Arouca, bem como o contexto adverso que espera a equipa em Vila do Conde no domingo, mas recusou-se a atirar a toalha ao chão.





"A última imagem é a que fica e a nossa última imagem foi muito má", desabafou o técnico, para logo de seguida dizer que "o resultado é pesado, mas a eliminatória ainda não acabou": "Impossível é só o que nunca foi tentado e isto agora é para homens de barba rija e caráter."