Miguel Cardoso: «Encaramos este jogo com grande responsabilidade»

Miguel Cardoso na antevisão do jogo desta 4ª feira, frente ao Sporting.





"Encaramos este jogo com grande responsabilidade e acreditamos de que isso nos exige estar no limite dentro do que é o processo de preparação do próprio jogo. Esta exigência máxima de sabermos perfeitamente o que vamos defrontar e o que temos de fazer para ter sucesso. É verdade que a equipa não tem os resultados que queria muito ter, mas tem dado respostas positivas, acreditando que estaremos mais perto de conseguir o que queremos e que é naturalmente vencer este jogo.""Fundamental é percebemos de que forma podemos jogar no limite do que são as nossas capacidades. Esse é que é o nosso foco. Naturalmente que há um plano de jogo como em todos os jogos, sabemos perfeitamente o adversário que estamos a enfrentar e que tem naturalmente muitas mais-valias que o trouxeram até aqui. Nós só queremos que as nossas mais-valias apareçam neste jogo.""As equipas que mais ganham são sempre as mais equilibradas nos diferentes momentos de jogo e é isso que nós também procuramos, sabendo perfeitamente que a boa interpretação desses momentos é que é a decisiva. Temos de jogar como sabemos e de saber como nos instalamos no processo do Sporting, tendo em conta, claro, aquilo que são as mais-valias do nosso adversário.""Sinceramente só soube disso quando estava a caminho desta conferência, mas não me parece um facto decisivo e relevante, principalmente nesta fase da época e do campeonato em que os comportamentos de uma equipa está já perfeitamente enraizados e e face até ao momento em que estamos a viver."