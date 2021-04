Miguel Cardoso: «Espero um Rio Ave que possa jogar no limite das suas capacidades»

Depois do empate no Bessa, o Rio Ave vai procurar regressar à rota dos triunfos na receção ao Sp. Braga, agendada para as 20h30 deste sábado. Na antevisão da partida, Miguel Cardoso deixou muitos elogios ao adversário e recusou a ideia de que os minhotos estejam a viver um mau momento.





"Acredito num Sp. Braga à imagem do que tem sido, a equipa tem feito uma época regular e nivelada por cima. Estão encostados aos lugares cimeiros e estão na final da Taça de Portugal com muito mérito. Espero um Sp. Braga fiel a si mesmo e com uma ideia de jogo clara. Poderia falar-se do momento mais recente do Sp. Braga, mas eu não acredito em momentos melhores ou piores quando falamos em adversários valiosos e que têm a capacidade de gerir com trocas de jogadores um ou outro momento menos bom que possa existir. Um golo que não acontece num jogo que sae domina faz com que se altere o discurso por completo", começou por referir, dando depois ênfase àquilo que a sua equipa precisa de fazer para contrariar a valia do adversário."Espero um Rio Ave que possa jogar no limite das suas capacidades e que seja fiel ao plano de jogo que se definiu e que nos pode aproximar de vencer o jogo. Temos de perceber que a mensagem é de 100 por cento, não é altura de jogar a 99. Esse 100 por cento só é atingido quando todos se unem em torno de um propósito. Temos de pôr atitude em campo, assim seremos mais fortes. A atitude de que falo tem de ser de todos, desde o início dos jogos e em cada treino. Isso é a identidade do clube e é importante que todas a vivam. Temos de estar atentos à forma de jogar do Sp. Braga, mas essencialmente temos de responder ao que somos capazes de fazer, aquilo que tem a ver com o nosso modelo de jogo. Acho que a equipa percebeu o plano e espero que amanhã o consiga passar à prática", explicou.Os rioavistas têm tido algumas dificuldades em traçar sequências vitoriosas, aspeto que valeu uma análise de Miguel Cardoso: "Tenho consciência de que, por pormenores, não temos mais um conjunto de pontos que nos daria mais conforto. Falhámos um penálti no último minuto do jogo com o Nacional, jogámos com menos desde os 30 minutos com o Famalicão, falhámos muitas ocasiões em Moreira de Cónegos, com o Gil Vicente ficámos a jogar com dez e eles tiveram o penálti numa altura em que estávamos empatados, no Bessa tivemos oportunidade de fazer o empate mais cedo e discutir o resultado de forma distinta… São pormenores que fazem toda a diferença e temos de perceber que isso é uma realidade e que não fomos capazes de a transformar em pontos, mas que isso não nos deve tirar o alento do que foi feito. O campeonato vai ser difícil até ao fim, quem for mais resiliente vai conseguir escapar de forma mais rápida àquilo que será a aflição final".O técnico está castigado e não vai poder sentar-se no banco do encontro deste sábado. Assumindo que a situação é mais prejudicial para si do que para a equipa, Miguel Cardoso preferiu não falar mais da polémica que se instalou após o jogo no Bessa. "Da mesma forma como compreendo a pergunta, peço que compreendam a minha vontade de não falar no assunto. A semana correu de forma normal e preparámos bem o jogo. Foi esse o assunto que esteve em foco dentro das paredes deste estádio durante esta semana", rematou.