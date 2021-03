Miguel Cardoso: «Esta Liga não está para meninos, está para homens»

Miguel Cardoso não escondeu o desalento pela ineficácia frente ao Moreirense, mas também foi célere a dar expressão ao espírito de missão cumprida.





"Ao intervalo falámos sobre o quão fundamental era ganhar estabilidade emocional, que nos traz qualidade comportamental. Se calhar, foi por isso que se falhou tantos golos e a equipa não foi assertiva em alguns momentos.Isso é um lado da questão. Há um outro lado que tem de me deixar satisfeito, que passa pelo foco que a equipa tem no seu crescimento e na abordagem aos jogos. Assim que acabou o jogo, pude reunir os jogadores e transmitir esse sentimento que estava a viver.O balneário sentia alguma frustração em função do que aconteceu. Nesses momentos, é fundamental dizer às pessoas que aquilo que nos vai marcar é a forma como iremos reagir ao que nos acontece. Apesar de tudo, é um ponto na nossa caminhada.O nível de satisfação que iremos adquirir tem a ver com o resultado. Seria hoje de inteira justiça que o Rio Ave levasse os três pontos, não porque o Moreirense não tenha sido capaz de competir em bom plano, mas porque fomos a equipa que criou mais situações.Um resultado destes só pode ter boas consequências, porque o Moreirense estava quatro pontos à nossa frente e ficávamos a sete em caso de derrota. Viemos cá, competimos e mostrámos que fomos competentes. Temos de olhar para a realidade das coisas.Naturalmente, somos ambiciosos, mas a ambição é o que se põe em cada momento no que se faz. Não estamos para rasgar pano, mas a coser para dar pontos. Amanhã [segunda-feira], temos treino e daqui a sete dias competiremos com outra equipa difícil.Esta Liga não está para meninos, está para homens. Homens que têm caráter, sabem que há pedras na calçada e, às vezes, tropeçam, mas é preciso pegar nelas, pôr num montinho e subir. Encontrei um balneário de caráter, que foi expresso em campo".