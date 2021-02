Miguel Cardoso: «Estamos num processo de crescimento»

Miguel Cardoso mostrou-se satisfeito pela vitória (3-1) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, resultado que permite à formação vilacondense respirar um pouco de alívio na tabela classificativa.





"Queria-me sair a palavra organização, mas, muitas vezes, a palavra organização é confundida. Eu prefiro rigor. Sabíamos ao que vínhamos e o nível de dificuldade do jogo, frente a um adversário que poderia ganhar hoje e na quarta-feira [em jogo adiado com Farense], para igualar Benfica [quarto classificado] e Sporting de Braga [terceiro] na classificação. Tínhamos o nosso plano de jogo, ao qual tínhamos de ser muito fiéis para ganhar. Transformámos probabilidades em possibilidades para ganhar o jogo", começou por dizer o técnico da equipa vilacondense, em declarações no final do jogo à Sport TV."Sob o ponto de vista defensivo, temos crescido. É aí que as equipas ganham confiança. Tenho referido, desde o primeiro jogo, que esse tem sido sempre o nosso foco. Foi isso que trouxemos para o campo. Os resultados acontecem fruto de mérito e, por vezes, de erros.""Iria defender sempre um plano de jogo que passasse por pôr em campo os melhores jogadores no momento. A construção de uma equipa passa por o treinador conhecer os jogadores que tem e a identidade do clube. Estamos num processo de crescimento. Trabalhar sobre vitórias dá-nos mais ânimo, mas prevejo um campeonato duríssimo até ao final. Hoje, teria sido mais difícil manter níveis de estabilidade emocional com o público aqui. A ausência de público traz mais igualdade [às equipas].""Em relação ao Aderlan [Santos], parabenizo os bons comportamentos. O Nélson [Monte também] esteve bem, os médios tiveram trabalho de sapa, terrível na forma como se tiveram de desdobrar. Os meus alas conseguiram uma relação muito boa com os laterais. As coisas fluíram e acabaram por acontecer bem.""A felicidade por estar aqui é tão grande que sinto que cheguei no momento certo. O Rio Ave tem atingido resultados [na luta pela Liga Europa] nos últimos anos, que resultam do trabalho. O que quero é rigor, disciplina, organização. Sabemos bem o contexto em que estamos. Focamo-nos no que podemos fazer em cada momento, com tranquilidade e com sossego", terminou.