Miguel Cardoso falha Madeira

O técnico Miguel Cardoso não pôde orientar a equipa na receção ao Sp. Braga em função do castigo de oito dias que lhe foi aplicado após os incidentes no Estádio do Bessa e ainda não poderá marcar presença no banco de suplentes na visita ao Marítimo. Contrariedade logística para contornar nos Barreiros novamente a partir da bancada, na certeza de que o responsável vila-condense tem ainda de encontrar alternativas para colmatar as ausências forçadas, também devido a castigo, de Gelson Dala, Filipe Augusto e Pedro Amaral.