Miguel Cardoso foi impedido de dar o treino: treinador ainda está no estádio

Miguel Cardoso foi despedido do comando técnico do Rio Ave verbalmente mas ainda não rescindiu. A equipa técnica ainda está no estádio.

Miguel Cardoso foi impedido de treinar a equipa. A sessão de trabalho da equipa de Vila do Conde foi orientada por Augusto Gama.

Miguel Cardoso chegou ao Rio Ave em janeiro deste ano, como terceiro treinador da época, depois de Mário Silva e do interino Pedro Cunha, assinando um contrato até 2022, mas no final da época não conseguiu melhor que o 16.º posto no campeonato, levando a equipa a disputar o 'playoff' para tentar evitar a descida de divisão. Quarta-feira perdeu com o Arouca por 3-0.