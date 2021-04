Miguel Cardoso: «Mudar este desconforto»

O treinador Miguel Cardoso reconhece o momento de inquietação que a classificação reflecte, mas encara a deslocação ao Estádio do Bessa como uma boa circunstância para criar valor e, consequentemente, amealhar pontos que permitam catapultar o Rio Ave para uma rota de maior serenidade.





"A diferença pontual para o Boavista é mínima, mas também não é em função dos pontos que se preparam os jogos e não só temos de valorizar o nosso adversário, como deixar uma reacção ao resultado penalizador da última jornada", asseverou o técnico vila-condense, convicto que a diferença entre os emblemas da metade inferior da tabela muitas vezes é definida por uma questão de pormenor: "Tirando os jogos dos denominados grande tenho muita dificuldade em jogar no totobola porque, em função do equilíbrio, considero que todas as outras partidas são de tripla . Não estamos numa posição confortável, ainda para mais porque não estamos habituados a estas circunstâncias, mas temos noção que só é possível mudar este desconforto jogo a jogo e é com esse foco e cientes que os detalhes nunca fizeram tanta diferença como esta temporada, que encaramos este desafio com o Boavista".